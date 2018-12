Vulkaan Etna veroorzaakt aardbeving

De activiteit van de vulkaan de Etna op Sicilië heeft vannacht een aardbeving veroorzaakt met een kracht van 4.8. Er zijn ten minste twee mensen gewond geraakt doordat een huis instortte en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Ook in de naburige stad Catánia, waar ruim 300.000 mensen wonen, werd de beving gevoeld.

De Etna barstte maandag uit en sindsdien zijn er honderden aardschokken geweest. Dorpen in de omgeving van de vulkaan zijn bedekt met as. Het vliegverkeer op de luchthaven van Catánia is maandag stilgelegd en gisteravond weer hervat.