Drie schepen in botsing op de Waal

Op de rivier de Waal in de buurt van Brakel is een aanvaring geweest. De drie betrokken schepen zijn niet gezonken, maar er is wel schade. Niemand raakte gewond.

De toedracht van de botsing is nog onduidelijk, maar het lijkt te zijn begonnen met een aanvaring tussen een containerschip en een schip dat duwbakken met kolen voortstuwt. Een tanker ramde daarna de duwbakken, schrijft Omroep Gelderland.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt op Twitter dat de schepen inmiddels zijn veiliggesteld. Voor zover nodig worden ze begeleid naar de haven van Gorinchem. Er zou geen sprake zijn van lekkage of gevaar voor de omgeving.