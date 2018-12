Gouverneur Mexico omgekomen bij helikopterongeluk

In Mexico zijn de gouverneur van de staat Puebla en haar man om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Hun helikopter stortte net buiten de gelijknamige hoofdstad van de staat neer.

Het is niet duidelijk waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. De politie doet onderzoek. Ook de twee piloten en een derde passagier kwamen om.

De centrumrechtse Martha Erika Alonso (45) was nog maar twee weken geleden beëdigd als gouverneur. Haar verkiezing was omstreden: president Andres Manuel López Obrador beweerde dat haar man, oud-gouverneur van de staat en tegenwoordig senator, de stembusgang had beïnvloed. De kiescommissie vond daar geen bewijs voor.

Ondanks de moeizame relatie bood López Obrador condoleances aan na het ongeluk. Ook oud-president Peña Nieto sprak zijn verdriet uit.