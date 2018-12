Emiraten geven foto's vrij van prinses vanwege bizarre 'vermissingszaak'

De autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten hebben foto's vrijgegeven van een prinses van wie al maanden niets was vernomen. Met de beelden wil het land de berichten ontkrachten dat zij wordt vastgehouden na een ontsnappingspoging.

De vrouw in kwestie is Sheikha Latifa, de 33-jarige dochter van de heerser van Dubai. Zij zou in maart naar het buitenland zijn gevlucht op zoek naar een vrijer leven. Onder dwang zou ze vervolgens weer zijn teruggekeerd.

Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn de beschuldigingen vals. De autoriteiten daar zeggen dat ze uit vrije wil weer bij haar familie woont. Om die bewering kracht bij te zetten, zijn vandaag foto's gepubliceerd van Latifa.

Diner met voormalig VN-commissaris

Op de beelden is de prinses in het gezelschap van Mary Robinson, de oud-president van Ierland en voormalig mensenrechten-commissaris bij de Verenigde Naties.

Volgens de Arabische autoriteiten was Robinson door de familie uitgenodigd. Op de foto's dineren de twee samen op een locatie die eigendom van de familie lijkt.

De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat de vrouwen toestemming hebben gegeven voor de foto's. "Mary Robinson is ervan verzekerd dat Sheikha Latifa alle zorg krijgt die ze nodig heeft", staat in de bijgaande verklaring.

Angst na ontvoering

Mensenrechtenorganisaties maken zich niettemin zorgen over de prinses, die sinds haar vermoedelijke ontsnappingspoging niet meer in het openbaar was gezien. Op internet circuleert een filmpje uit maart waarin ze zegt dat ze vreest voor haar leven. Ze zegt dat ze in Dubai niets kan doen zonder toestemming van haar familie.

Een oudere zus van Latifa verdween na een mislukte ontsnappingspoging in 2000 in de anonimiteit. Mensenrechtenactivisten zijn bang dat deze prinses hetzelfde lot is beschoren.

De BBC zond deze maand een documentaire uit over de ontsnappingspoging van de Arabische vrouw. Ze zou daarbij zijn geholpen door een Finse capoeira-leraar en een Franse oud-spion. Latifa zou vervolgens op een jacht voor de kust van India zijn ontvoerd door gewapende mannen, die haar terugbrachten naar de Verenigde Arabische Emiraten.