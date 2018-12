In vier dagen 344 migranten op Middellandse Zee opgepikt

Samenwerkende hulporganisaties hebben sinds vrijdag 344 migranten opgepikt op de Middellandse Zee ten noorden van Libië. "In lijn met de kerstgedachte en met het internationale recht hopen we deze mensen zo snel mogelijk op een veilige plek aan land te kunnen brengen. Of dat lukt, hangt af van de opstelling van onze Europese politici", zegt Jelle Goezinnen van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch.

Een schip van die organisatie, de onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3, heeft 33 geredde mensen aan boord. De andere migranten zijn uit zee opgepikt door het reddingsschip Open Arms, dat op weg is naar Spanje. De Sea-Watch 3 heeft nog geen veilige haven aangewezen gekregen om de groep van 33 aan land te brengen.

Philipp Hahn, de missieleider op de Sea-Watch 3: "Om aan marteling, slavernij en de dood in Libië te ontsnappen, hebben deze mensen geen andere keuze dan de levensgevaarlijke route over de Middellandse Zee te nemen. In Europa vieren we nu Kerstmis, maar op zee is de kans om een schipbreuk te overleven bij de huidige temperaturen nihil, tenzij je snel gevonden wordt. We zijn daarom opgelucht dat we deze mensen op tijd gevonden hebben."

Tegenwerking

Volgens Goezinnen zijn de Sea-Watch 3 en de Open Arms de enige reddingsschepen van humanitaire organisaties die nu op de Middellandse Zee zijn. Andere schepen varen niet meer uit of kunnen dat niet omdat ze worden tegengewerkt. Naast de twee schepen zijn ten noorden van Libië ook de waarnemingsvliegtuigjes Colibri en Moonbird actief.