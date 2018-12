Dode gevonden in uitgebrande auto Groesbeek

In een uitgebrande auto in Groesbeek is vanochtend vroeg een dode gevonden. Dat meldt de politie Gelderland-Zuid.

De autobrand op de Zevenheuvelenweg werd even na 05.00 uur gemeld. Bij de Canadese oorlogsbegraafplaats stond de brandende wagen met veel schade tegen een boom, aan de verkeerde kant van de weg.

De brandweer bluste het vuur en trof daarna het lichaam aan. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over de doodsoorzaak, schrijft Omroep Gelderland.

De politie heeft de weg afgezet voor onderzoek door recherche en verkeersongevallenanalyse.