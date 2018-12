Dj moet feministen uitnodigen na seksistische uitspraken in show

De dj mag niet zelf bepalen welke feministen hij uitnodigt: dat doet het Argentijnse Openbaar Ministerie. Aanklager Verónica Guagnino maakt een lijst met gespreksonderwerpen, waar Etchecopar zich aan moet houden. De maatregel gaat in vanaf maart aanstaande.

Naast de schikking moet Etchecopar een schadevergoeding van 15.000 pesos, zo'n 350 euro, betalen aan de katholieke liefdadigheidsvereniging Caritas. Ook mag hij een jaar lang geen aanstootgevende uitspraken jegens vrouwen doen. Gebeurt dat wel, dan wordt hij alsnog vervolgd.

Micaela-wet

Het is een van verschillende recente overwinningen voor Argentijnse feministen. Zo keurde het parlement eerder deze maand de Micaela-wet goed, die alle ambtenaren verplicht om een training te volgen over gendergelijkheid.

De wet is vernoemd naar Micaela García, een 21-jarige vrouw die in 2017 werd gekidnapt, verkracht en vermoord. De zaak leidde in het land tot woede en vele demonstraties. Garcia was betrokken bij de #NiUnaMenos-beweging, die strijdt tegen geweld tegen vrouwen.