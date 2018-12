Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau? Crowdfund een kasteel

Een paar tientjes: meer is niet nodig om jezelf in Frankrijk kasteeldame of -heer te kunnen noemen. Een bedrijf startte daar een crowdfundactie om een afbrokkelend kasteel te redden. Tot Kerst kunnen donoren een bedrag schenken aan chateau de l'Ebaupinay, om het 15de-eeuwse monument nieuw leven in te blazen.

Het kasteel, dat in het westen van Frankrijk ligt, werd in 1793 beschadigd door een brand. Sindsdien brokkelt het langzaam af. Via crowdfunding verzamelden de organisatoren ruim 800.000 euro om het gebouw op te knappen.

Gevers worden beloond: vanaf 50 euro mogen donoren de rest van hun leven gratis naar binnen. Ook krijgen ze inspraak in de restauratie van het kasteel. Voor een euro extra worden de donoren officieel mede-eigenaar van het gebouw.

"We willen het gebouw restaureren zoals het in de Middeleeuwen was, 500 jaar geleden", vertelt Romain Delaume, die met zijn bedrijf de crowdfundactie begon, in The Guardian. "We zijn van plan om houten werkplaatsen te bouwen, stallen, een smederij en een taveerne. Zo krijgen bezoekers het gevoel dat ze echt rondlopen in die tijd." Na het opknappen van het kasteel hoopt het bedrijf jaarlijks zo'n 50.000 tot 60.000 bezoekers aan te trekken.