Doden en gewonden bij verkeersongelukken A10 en Lekkerkerk

Lekkerkerk

Ook bij een aanrijding op N210 bij Lekkerkerk viel een dode. Bij dat ongeluk waren een busje en twee andere auto's betrokken. Een van de wagens belandde in de sloot en de ravage op de weg was enorm. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een zesde inzittende hoefde niet naar het ziekenhuis. Wat er is gebeurd, is onduidelijk.