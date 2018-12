Journalist Der Spiegel niet alleen fantast, maar mogelijk ook oplichter

Dat deed hij na de publicatie in 2016 van een artikel dat hij schreef over een Syrische jongen en zijn zusje, die in Turkije als daklozen zouden leven. Belangrijke elementen in dat verhaal bleken achteraf niet te kloppen.

De Turkse fotograaf met wie Relotius gewerkt had, vertelde de redactie dat de moeder van de jongen nog leeft en in een meubelzaak in de Turkse stad Gaziantep werkte. De zus, die illegaal in een textielfabriek zou werken, kende de fotograaf niet.

Privé-rekening

Het geld dat de lezers overmaakten kwam op een privérekening van Relotius terecht. Het blad weet niet hoeveel geld er is gestort en hoe het is besteed.

Relotius maakte later bekend dat de kinderen door zijn volharding na maanden door een Duits artsenechtpaar waren geadopteerd.

Der Spiegel wilde hem om een reactie vragen, maar heeft hem niet kunnen bereiken.