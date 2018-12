Dode in Arnhem is 12-jarige zoon van verdachte

Het lichaam dat gisteren in een huis in Arnhem is gevonden, is van een 12-jarige jongen. Zijn 40-jarige vader is aangehouden als verdachte. Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Na een melding troffen agenten gistermorgen een geƫmotioneerde man aan in de wijk Malburgen. Die man (40) werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het huis vonden agenten het lichaam van zijn 12-jarige zoon.

Het is onduidelijk hoe het met de andere 15-jarige zoon van de man is. Volgens Omroep Gelderland is hij het huis ontvlucht.

De politie is vrijdagavond twee keer naar het huis gegaan na een melding. De eerste keer troffen de agenten de man aan, maar zagen ze geen reden om in te grijpen. De tweede keer was er niemand thuis.