Vandalen zagen kerstboom om in hartje Ootmarsum

Een grote kerstboom in hartje Ootmarsum in Overijssel is vernield. De zaag waarmee de boom is geveld lag er nog naast.

De vernieling is vanochtend vroeg op de Markt ontdekt. De boom lag dwars over het plein. Wie hem heeft omgezaagd, is onduidelijk.

"Hoe bedenk je het om een zaag mee te nemen, naar de Markt te gaan en een kerstboom om te zagen?", vraagt de politie zich af op Facebook. "Een boom die zorgt voor een gezellige sfeer in het centrum van Ootmarsum. Een boom die toch wel iets van saamhorigheid uitstraalt."