Opvallend protest in Sudan tegen hoge prijzen en corruptie

In verschillende steden in Sudan wordt sinds afgelopen woensdag geprotesteerd tegen prijsverhogingen en brandstoftekorten. De betogers roepen ook om het aftreden van de autocratische president Omar al-Bashir, wiens regime grootschalige corruptie wordt verweten.

Het protest is opmerkelijk, omdat Sudanese ordetroepen gewoonlijk elk verzet tegen Bashir hardhandig de kop indrukken. Afgelopen week zijn volgens ooggetuigen zo'n tien betogers door politiekogels omgekomen, maar dat lijkt de demonstranten niet af te schrikken.

Volgens de activisten heeft de politie gisteren in de hoofdstad Khartoem zo'n zestien politici van de linkse oppositiecoalitie opgepakt. Die worden ervan beschuldigd de onrust te hebben opgestookt. Scholen blijven dicht in de onrustige regio's en in enkele steden is een uitgaansverbod van kracht. De autoriteiten zeggen terughoudend te reageren op de protesten.

Op sociale media circuleren beelden van demonstranten die onder vuur worden genomen of afgeranseld worden door de oproerpolitie.De herkomst van de filmpjes is niet altijd duidelijk. Inmiddels zouden de autoriteiten de toegang tot sociale media hebben bemoeilijkt.

Prijsverdubbeling

Een devaluatie van het Sudanese pond in oktober heeft de inflatie aangewakkerd, waardoor prijzen van eerste levensbehoeften veelal zijn verdubbeld. Omdat er nog maar beperkt contant geld beschikbaar is, staan er lange rijen voor de geldautomaten.

Maar de demonstranten benadrukken op sociale media dat ze niet alleen de straat op gaan uit woede over de prijsverhogingen of het cashtekort, maar dat ze vooral het vertrek eisen van de corrupte regering-Bashir.

Generaal Bashir is een van de langstzittende Afrikaanse presidenten. Hij kwam in 1989 aan de macht na een coup tegen de democratisch gekozen, maar zwakke regering van Sadeq al-Mahdi en regeert Sudan sindsdien met harde hand. Vanwege zijn onverbiddelijke optreden tegen strijdgroepen en burgers in de provincie Darfur wordt Bashir gezocht door het Internationaal Strafhof.

Mahdi keerde onlangs terug naar Sudan na een vrijwillige ballingschap van een jaar. Hij wordt door een deel van de demonstranten omarmd als nieuwe oppositieleider. Maar Bashir is van plan voorlopig aan te blijven en wil de grondwet aanpassen om opnieuw voor herverkiezing in aanmerking te komen.

Olie-inkomsten scherp omlaag

De economie van het land heeft zwaar geleden onder de afscheiding van Zuid-Sudan in 2011. Daarmee raakte het noorden driekwart van zijn belangrijke olie-inkomsten kwijt.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds doen geen zaken met Sudan omdat het land door de VS wordt beschuldigd van het verlenen van steun aan terroristen.