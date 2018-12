Een van de laatste overlevenden getto van Warschau overleden

Een van de laatste overlevenden van het getto van Warschau is overleden. De 94-jarige Simcha Rotem was waarschijnlijk de laatste nog levende Poolse strijder van de opstand in 1943.

Nadat Duitsland Polen was binnengevallen werd Rotem met zijn familie naar het Joodse getto gestuurd. Daar werden alle joden uit de omgeving van Warschau onder erbarmelijke omstandigheden bij elkaar gezet. Rotem sloot zich al snel aan bij een verzetsgroep. Die probeerde vooral de vele deportaties vanuit het getto te stoppen.

In 1943 brak er een grote opstand uit: de bewoners van het getto gingen het gevecht met de Duitsers aan. Onder hen was ook de toen 19-jarige Simcha Rotem.

Succes

De opstand had aanvankelijk succes. De deportaties stopten en de Duitsers trokken zich grotendeels terug uit het getto. Dat gaf de opstandelingen de tijd om ondergrondse bunkers en andere gevechtsposities te bouwen. Via tunnels die tot buiten het getto liepen, werden wapens binnengesmokkeld.

Ondertussen bouwden de Duitsers buiten het getto een troepenmacht op om de opstand neer te slaan. In april 1943, in de nacht voor het Pesach-feest, openden de Duitsers de laatste aanval.

Opstandelingen

De opstand duurde uiteindelijk ruim een maand en kostte aan duizenden Joden het leven. Tienduizenden bewoners van het getto werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Het getto werd na de opstand met de grond gelijk gemaakt, wat een gapend gat achterliet in Warschau.

Slechts een aantal opstandelingen wist de oorlog te overleven en onder hen was Rotem. Hij emigreerde na de oorlog naar het gebied dat nu Israël is. Premier Netanyahu reageerde op de de dood van Rottem door het zeggen dat zijn verhaal altijd onderdeel zal zijn van Israël.