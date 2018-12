Record voor 12-jarige Bas: alle stationspiano's in een dag bespeeld

Het is de 12-jarige Bas Schipper gelukt om alle zestien stationspiano's van ons land op een dag te bespelen. Hij begon vanmorgen om 06.00 uur in Maastricht en om 00.09 uur kwam hij aan in Groningen. Met zijn actie zamelt hij geld in tegen diabetes, de ziekte van zijn zusje Laura van 11.

Het was de bedoeling om 5000 euro op te halen, maar dat bedrag had hij al vrij snel binnen. Aan het eind van zijn actie stond de teller op 33.827 euro. Dat bedrag loopt waarschijnlijk nog wat op, want er kan nog steeds gedoneerd worden.

Op zijn tocht door Nederland werd Bas begeleid door zijn vader. Zijn zusje bleef thuis, omdat het voor haar te vermoeiend zou zijn. Toch was er op het station van Zwolle een verrassing voor de jonge pianospeler. Daar werd hij warm onthaald door zijn zusje, zijn moeder, zijn opa en oma en zijn vrienden.