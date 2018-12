Voetbaltoernooi stilgelegd na mishandeling organisator door boze vader

In Zwijndrecht is een jeugdvoetbaltoernooi stilgelegd nadat een van de organisatoren van het toernooi in elkaar was geslagen door een boze vader. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd.

Volgens Voetbalvereniging De Pelikaan heeft de mishandeling te maken met een meisje dat in de kleedkamers was. Ze mocht daar niet komen, omdat ze niet als speelster betrokken was bij het toernooi. De organisator van het toernooi vroeg haar meerdere keren om de kleedkamer te verlaten of om op de tribune plaats te nemen, maar dat weigerde ze. Daarna is zij naar buiten gedirigeerd, schrijft de club op zijn site.

Even later kwam de vader van het meisje verhaal halen en sloeg de organisator in elkaar. Die raakte daarbij dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De verdachte zit vast en wordt door de politie verhoord.

Afschuw

De voetbalverenigingen die deelnemen aan het toernooi hebben met afschuw gereageerd op het incident. "We tolereren geen enkele vorm van agressief gedrag tegen vrijwilligers die onze kinderen elk jaar weer een leuk toernooi willen laten beleven. We wensen de getroffen vrijwilliger heel veel sterkte en hopen op een voorspoedig herstel", schrijven de clubs.

Het jeugdvoetbaltoernooi wordt maandag hervat. Wel zal er volgens de clubs vaker politie aanwezig zijn om de veiligheid van de kinderen en de vrijwilligers te waarborgen.