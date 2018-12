Hongaarse oppositie hand in hand bij demonstratie tegen premier Orbán

Meer dan de helft van de inwoners stemde op hem. Zij zien verandering sinds Márki-Zay de leiding heeft in Hódmez vásárhely. "De gezichten, de ogen van de mensen zijn veranderd, je ziet weer licht in hun ogen," zegt Robert Sipos, een verkoper van warme wijn op het plein. "We voelen ons vrijer, mensen durven zich weer uit te spreken en kritiek te hebben op de gemeente."

Anderen hadden liever gezien dat Orbán's Fidesz ook lokaal aan de macht was gebleven. "Orbán leidt dit land prima, ik heb niks op hem aan te merken," zegt bouwvakker Viktor Kadar. "Ik wil niet dat er migranten naar Hongarije komen, Orbán zorgt daarvoor."

Burgemeester Márki-Zay ziet het als zijn taak om de demonstraties in Boedapest te steunen. "We zien veel jonge mensen op straat, ik hoop dat dit het teken is dat de democratie langzaamaan terug komt in dit land," zegt hij hoopvol. "Het in ons in Hódmez vásárhely gelukt, dan kan het ook landelijk."

Vanwege de feestdagen zullen de demonstraties tijdelijk stoppen. De oppositiepartijen en de vakbonden hebben de Hongaren opgeroepen om in het nieuwe jaar opnieuw de straat op te gaan. Vakbonden hebben na de jaarwisseling ook stakingen aangekondigd.