Rotterdammer in café aangehouden met vuurwapen en kogelwerend vest

Een 37-jarige Rotterdammer is vannacht in een kroeg aangehouden met een vuurwapen op zak en een kogelwerend vest aan. Hij zat in een café in Charlois achter de gokkast, zegt de politie.

Waarom de man een wapen bij zich had en een kogelwerend vest droeg, is nog niet duidelijk. "Hij gedroeg zich niet agressief of vervelend", aldus een woordvoerder.

Karaoke

Op de Facebookpagina van de kroeg staat dat er een evenement aan de gang was: Karaoke met Ron en Trea. Een medewerker van het café spreekt aan de telefoon van een avond met "een hele rare" afloop. Hij had de man nog niet eerder gezien in de kroeg. Verdere toelichting wil hij niet geven.

Om 04.00 uur kreeg de politie een melding dat de man een wapen bij zich had waarna meerdere eenheden naar het café gingen. Bij aankomst werden de gasten verzocht het pand te verlaten en werd de man apart genomen. "Dat verliep ordelijk", zegt de politiewoordvoerder. Hij heeft zich bij zijn aanhouding niet verzet.

Het café en de andere gasten zijn ook gecontroleerd door de politie. Daarbij zijn volgens de politie geen wapens of drugs aangetroffen.