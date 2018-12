IJshockeyhal Thialf tot februari dicht, dakconstructie moet aangepast

De ijshockeyhal in Heerenveen blijft tot 1 februari dicht. In de tussentijd wordt gewerkt aan versteviging van de dakconstructie. Uit een proef eerder deze week bleek dat het dak een zware storm of windstoten mogelijk niet aankan.

De ijshockeyhal van Thialf (niet te verwarren met de ijsbaan) werd begin deze maand gesloten door burgemeester Van der Zwan van Heerenveen. Hij besloot daartoe omdat er twijfels waren over de veiligheid van de constructie.

Niet veilig

Uit een stabiliteitsproef deze week bleek dat die sluiting terecht is. De burgemeester bij Omrop Fryslân: "Die proef heeft een situatie als een zware storm of rukwind gesimuleerd. We dachten: de beweging in het dak zal wel meevallen, want uit theoretische modellen bleek dat het dak dat aan zou kunnen. Maar in de praktijk blijken er toch meer vervormingen te zijn in het dak, dan wat we hadden verwacht. Dus dan is de situatie niet veilig."

Een gespecialiseerd bedrijf gaat nu aanpassingen aan de constructie doen. Naar verwachting duurt dat vijf weken, zo laat de gemeente weten. Alles is erop gericht om de hal op 1 februari weer te kunnen openen.

De sluiting van de hal heeft grote gevolgen voor UNIS Flyers, de ijshockeyclub in Heerenveen. De club werkt zijn trainingen de komende weken af in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Mogelijk worden in januari ook de wedstrijden in Leeuwarden gespeeld.