Miley Cyrus verbouwt kersthit tot een vrouwvriendelijke versie

Cyrus zingt een versie van het lied waarbij de vrouw niet in de ondergeschikte, afhankelijke positie zit. In plaats van de oude liedtekst waarbij wordt gevraagd om cadeaus, zingt de Amerikaanse dat ze die zelf wel kan kopen: "Don't want diamonds, cash or stocks. Nothing that comes in a box. No more fluff, I've had enough. And I can buy my own damn stuff."

Later zingt ze ook dat een gelijk loon voor mannen en vrouwen, het mooiste kado is dat de kerstman haar kan geven: "Listen Santa to what I say, a girl's best friend is... equal pay."

Het originele nummer Santa Baby komt uit 1953 en werd voor het eerst gezongen door Eartha Kitt. Later verschenen er velen covers, waaronder die van Madonna, Kylie Minogue, Ariana Grande.

