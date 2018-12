Nederland voor bijna negen ton opgelicht in Tanzania

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is voor bijna negen ton opgelicht in Tanzania. Nederland sponsorde een infrastructuurproject in het Afrikaanse land, maar toen het ministerie daar ging kijken bleek van een bouwproject geen sprake.

Het ministerie kreeg in juli vorig jaar een melding over een fraudeverdenking binnen een programma in Tanzania, schrijft minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie stopte naar aanleiding van de melding het programma om onderzoek te kunnen doen. Uit dat onderzoek bleek dat een bedrag van 859.068 euro was verdwenen.

Kaag schrijft dat "zowel de coördinerende semi-overheidsorganisatie in Tanzania als uitvoerende partner-ngo's in Tanzania" betrokken waren bij de fraude.

Toch gebouwd

Het infrastructuurproject in Tanzania, waarvan niet duidelijk is om wat voor project het precies gaat, wordt nog wel afgebouwd. Dat moet begin volgend jaar af zijn. De uitvoerders hebben beloofd het project alsnog te bouwen of om het geld terug te betalen. Ook de Tanzaniaanse anti-corruptieautoriteit heeft inmiddels een justitieel onderzoek ingesteld naar de gang van zaken.

Kaag schrijft dat in afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,15 procent van de ontwikkelingshulp vanuit de begroting van het ministerie "onderhevig is geweest aan malversaties".