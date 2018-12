Vlaams koppel sterft tegelijk, na 64 jaar huwelijk

Vorig jaar kreeg Jos Claes een lichte hartaanval. Sindsdien kwakkelde het stel met hun gezondheid. "Plots kwam hun levenskwaliteit in het gedrang. Eerst de een, dan de ander. Al die tijd hielden ze elkaar perfect in evenwicht. Tot hun dood", vertelt Claes.

Doodgaan van verdriet

Volgens rouwexpert Manu Keirse kunnen mensen letterlijk doodgaan van verdriet. "Deze mensen waren aan het einde van hun leven en hun gezondheid was zwak. Als de ene partner weet dat de andere overleden is of dat die er erg slecht aan toe is, kan die overmand worden door emoties. En dat heeft ook op het lichaam een heel grote impact", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Morgen is er een afscheidsplechtigheid in de kerk van Zonderschot. In diezelfde kerk gaven ze elkaar 64 jaar geleden het jawoord.