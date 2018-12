Imam van Essalam-moskee weg: 'Krijg meer en meer met obstakels te maken'

Karrat werkte vijf jaar voor de moskee in Rotterdam-Zuid. Die kwam in opspraak vanwege financiering door de Al Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten. De stichting investeerde acht miljoen euro in de bouw, en legt jaarlijks een half miljoen euro bij om de moskee te laten draaien.

In maart werd al het personeel al ontslagen. Op de achtergrond speelde een conflict over wie het in de moskee voor het zeggen had: Rotterdamse gelovigen of financiers in de VAE. Karrat besloot aan te blijven.

Nu vertrekt hij alsnog. Hij gaat de komende tijd gebruiken om te reflecteren. "Om dit te laten bezinken en insjallah mijn werk als verbinder, spreker en vooral als mens voort te kunnen zetten."

Aanslagen

Karrat kreeg twee jaar geleden de schijnwerpers op zich toen islamitische organisaties en moskee├źn met afschuw reageerden op de aanslagen in Brussel. Ook Karrat deed dat. Hij riep op tot eenheid en verbroedering.

"Op het moment dat wij onze krachten bundelen en saamhorigheid realiseren, dan kunnen we deze strijd winnen", zei Karrat toen. "Op het moment dat wij terroristen de ruimte geven, dan zullen zij dit soort aanslagen plegen."