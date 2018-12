Piet Hein Donner minister van Staat

Piet Hein Donner wordt minister van Staat. Dat is een eretitel die de regering in uitzonderlijke gevallen toekent. Een minister van Staat wordt soms om advies gevraagd over politieke kwesties.

Donner nam onlangs afscheid als vicepresident van de Raad van State. Eerder was hij jarenlang CDA-minister van Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en topambtenaar. Donner was verder een paar keer informateur.

Door de benoeming van Donner zijn er nu weer acht ministers van Staat. Oud-premier Kok, die de eretitel ook had, overleed in oktober.