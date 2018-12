In Servië is een trein ingereden op een bus met schoolkinderen. Volgens de eerste berichten zijn er zeker vijf doden en 26 gewonden.

Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg in de buurt van de stad Nis, in het zuiden van het land.

Onduidelijk is of de slachtoffers allemaal in de bus zaten, of dat er ook slachtoffers in de trein zijn. Volgens Servische media is de bus in twee stukken gebroken en is een deel van de trein ontspoord.