Toezichthouder: politie beschermt gegevens nog steeds niet goed

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de politie opnieuw op de vingers getikt vanwege de slechte beveiliging van data. Medewerkers van de Nationale Politie kunnen volgens de toezichthouder nog steeds onbevoegd persoonsgegevens inzien.

Het gaat om de data die zijn opgeslagen in het systeem waarmee personen en goederen worden gecontroleerd die de Schengenzone in of uit gaan. Volgens de AP is de controle van de logbestanden niet goed. Daardoor kunnen ook onbevoegde medewerkers ongezien in het systeem kijken.

De autoriteit stelde in 2015 een onderzoek in. In september van dit jaar moest de politie een dwangsom van 40.000 euro betalen vanwege de gebrekkige beveiliging. De Nationale Politie had daarvoor al zes maanden de tijd gekregen om maatregelen te nemen.