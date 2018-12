Kustwacht houdt ogen open voor verdwenen zeiljacht

Naar het zeiljacht in de Noordzee dat gisteravond om hulp vroeg, wordt op dit moment niet meer afzonderlijk gezocht. Wel maakt de Kustwacht bij de dagelijkse vlucht over zee "een paar extra zoekslagen langs de kust".

Wat er is gebeurd met het zeiljacht is vooralsnog een raadsel. De bemanning van het schip, met vermoedelijk vijf mensen aan boord, belde gisteravond rond 18.30 uur met 112. Daarna werd de verbinding verbroken. De hulpdiensten kregen de boot daarna niet meer te pakken.

Mogelijk is het schip gezonken, een ander scenario is dat de noodoproep een nepmelding was. Er is niemand als vermist opgegeven.

Groot gebied

Het schip voer ten tijde van de noodoproep op de Noordzee ter hoogte van Ouddorp in Zuid-Holland. De mensen aan boord wisten hun exacte locatie niet en moesten daar naar gissen.

De kustwacht heeft vervolgens een groot gebied afgespeurd. "Het gebied is gisteren minutieus doorzocht", zegt Ron Corstanje, woordvoerder van de Kustwacht. Daar zijn vier reddingsboten, twee helikopters en een drone bij ingezet. "Als er mensen met zwemvesten in zee hadden gedreven, dan hadden wij ze wel gevonden."