Bruins wil verplichte digitale uitwisseling van patiëntengegevens

Minister Bruins wil dat in de zorg gegevens over patiënten altijd digitaal worden uitgewisseld. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat nu door gebrekkige elektronische uitwisseling van gegevens vermijdbare fouten worden gemaakt.

Ook moeten mensen volgens hem steeds opnieuw hun verhaal vertellen, moeten zorgverleners vaak dezelfde gegevens invoeren en worden onderzoeken onnodig herhaald. Als dat wordt verbeterd, houden artsen en ziekenhuizen meer tijd over voor de patiënt, verwacht Bruins.

De minister wil dat door een volledige digitalisering ook patiënten al hun gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Volgens hem is de afgelopen jaren gebleken dat digitale uitwisseling niet altijd vanzelf gebeurt en zeker niet snel genoeg.

Af van de vrijblijvendheid

De bewindsman erkent dat het een "behoorlijke uitdaging" is, omdat alle betrokken beroepsgroepen hun eigen taal spreken en omdat er ook tekortkomingen zijn in de techniek. Maar Bruins wil nu af van de vrijblijvendheid. Hij maakt samen met betrokkenen een prioriteitenlijst. Later komt hij met een wetsvoorstel waarin een verplichting wordt geregeld.

Digitale uitwisseling is in de politiek vanwege de privacy al jaren een gevoelig thema. Eerder deze week was de Eerste Kamer zeer kritisch over een wetsvoorstel van Bruins over bestrijding van fraude in de zorg. Volgens de senaat zouden verzekeraars via die wet te makkelijk inzage krijgen in patiëntendossiers.

En in 2011 strandde invoering van een Landelijk Elektronisch Patiëntendossier in de Eerste Kamer. Geen enkele fractie in de Senaat steunde toen het plan voor het landelijk koppelen van patiëntengegevens.