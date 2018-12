Vooral veel inbraken met Kerst, maar dalende trend zet door

Met Kerst wordt er veel vaker ingebroken dan op andere dagen. Het Verbond van Verzekeraars krijgt dan twee keer zoveel claims binnen. Ook op vrijdag- en zaterdagavonden slaan inbrekers vaker toe. Dat komt doordat mensen dan vaak niet thuis zijn.

Toch daalt het aantal inbraken nog steeds, blijkt uit de laatste cijfers. Vorig jaar waren er 60.700 inbraken of inbraakpogingen en dat is een daling van zes procent vergeleken met het jaar ervoor.

"Omgerekend ontvangen verzekeraars per uur gemiddeld nog steeds ongeveer zeven inbraakclaims. Dat zijn zeven slachtoffers met een traumatische ervaring per uur", zegt de directeur van het Verbond van Verzekeraars. Volgens hem blijft het daarom belangrijk dat de politie voortdurend aandacht blijft geven aan preventie en handhaving.

Vooral in Limburg en Flevoland

Volgens de verzekeraars kunnen mensen zelf veel doen om inbraken te voorkomen. Zo kunnen ze zorgen voor goed hang- en sluitwerk en met de Kerstdagen kunnen ze hun buren vragen om een oogje in het zeil te houden.

Relatief de meeste inbraken werden vorig jaar gepleegd in Limburg (109 per 10.000 huishoudens) en Flevoland (101 per 10.000). In Friesland waren de minste inbraken (45 per 10.000 huishoudens). In de provincie Groningen daalde het aantal inbraken het sterkst.