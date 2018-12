Politie ontmantelt drugslab in Rijen: 'Dit was heel erg gevaarlijk'

Verdachte busjes

Het laboratorium werd ontdekt doordat politiemensen verdachte busjes door de wijk zagen rijden. Samen met de gemeente is gekeken in welke panden er mogelijk iets illegaals zou kunnen gebeuren, zoals het herbergen van een laboratorium voor drugsproductie. Bij het eerste pand dat de politie doorzocht bleek het meteen raak.

Daarbij bleek dat er in het illegale laboratorium niet bepaald veilig werd gewerkt. Volgens politiewoordvoerder Eric Passchier waren de activiteiten in het drugslab een gevaar voor de omgeving: "Dit was heel erg gevaarlijk. Heel veel chemicaliën, duizenden en duizenden liters, als die met elkaar in aanraking komen, dan kan er van alles gebeuren. Variërend van een chemische reactie tot een spontane ontbranding. Dat is dus levensgevaarlijk voor de huizen die hier een stukje verderop staan."

'Rare lucht'

NOS-verslaggever Karin Albers rook meteen een rare lucht toen ze het terrein opkwam. De politiewoordvoerder denkt dat het komt door de werkzaamheden bij de ontmanteling. Waarschijnlijk hebben de criminelen die het drugslaboratorium hebben opgezet de afgelopen maanden juist geprobeerd stank te voorkomen.

De omwonenden hebben in ieder geval niets gemeld, zegt de politiewoordvoerder. Mogelijk hebben ze gezwegen uit angst voor represailles.

Maïsmoord

Er zijn twee verdachten opgepakt, een vader en een zoon. BN DeStem meldt dat een van de verdachten de 37-jarige Freddy T. uit Rijen is. Die is eerder veroordeeld voor de zogeheten maïsmoord in 2006, waarbij een Belgische vrouw om het leven werd gebracht. De man liet haar achter in een maïsveld.