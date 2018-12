Opkoopprogramma ECB eindigt: wat levert 2600 miljard euro op?

Toch moest er ook echt wat gebeuren. De economie was in 2014 niet vooruit te branden en wilde maar niet uit de crisis groeien. De werkloosheid was hoog, banen kwamen er maar niet, lonen stegen niet, bedrijven en markten tobden, winkelstraten waren akelig leeg, en de huizenmarkt lag op z'n gat. In Zuid-Europa zinderde de eurocrisis nog steeds na. Inflatie was er nauwelijks en er dreigde zelfs deflatie dus prijsdalingen, een spookscenario uit de wereldcrisis van de jaren dertig.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 22 januari 2015 een ongekend groot schuldopkoopprogramma aan. Maandelijks werd voor tientallen miljarden euro's staatsleningen van eurolanden aangekocht, waardoor papier werd omgezet in harde euro's voor leningen, kredieten en hypotheken voor bedrijven en consumenten.

De economie heeft een stevige boost nodig. "De ECB steekt de Rubicon over" kopte het Financieele Dagblad daags na de aankondiging.

Bonte verzameling

De ECB was aan de late kant. De Amerikaanse Fed zette al in 2009 de geldpersen aan. De geldverruiming of 'quantitative easing' (QE), middels het opkomen van allerlei soorten leningen eindigde in 2014, met op de teller 4500 miljard dollar.

In Europa lag het allemaal wat ingewikkelder. De VS is Europa niet. De Amerikaanse economie steekt anders in elkaar dan de Europese economie. De VS kent ook sterke en zwakke regio's met verschillen in rente maar is uiteindelijk wel politiek, sociaal en cultureel één land. Europa is een bonte verzameling van nationale economieën van ongelijke sterkte, kracht, samenstelling, cultuur én politiek.

Weliswaar is er één centrale bank, één munt en één interne markt en vrij verkeer van goederen en diensten, maar één monetair beleid is lastig. De schuldopkoop en de lage rente geldt voor allen, zonder aanzien des persoons. Voor landen met hoge staatsschulden of verouderde economieën pakt zoiets anders uit dan voor landen met een dynamischer arbeidsmarkt of een staatshuishouding die meer op orde is.

Bazooka

De opkoopbazooka werd pas van zolder gehaald uitgerekend op een moment dat er hier en daar groene groeisprietjes verschenen. De geldverruiming moest de brandstof leveren voor de aanzettende groei.

Op de schuldenmarkt was de ECB in een klap groothandelaar en opkoper van overheidsschuldpapier. De gecoördineerde maandelijkse opkoop van obligaties van eurolanden gebeurde volgens een verdeelsleutel die rekende met het aandelenbelang van nationale centrale banken in de ECB.

Er werd schuld opgehaald op de secundaire markt, van reeds uitgegeven schuldpapier, het ging niet om nieuwe obligaties. Het gros werd aangekocht door de nationale centrale banken die het vervolgens overhevelden naar Frankfurt. Griekenland viel buiten het opkoopprogramma, want dat land zat in een apart schuldsaneringsprogramma en hing al aan een infuus.

Pakhuis

Het pakhuis met staatsschulden groeide gestaag. Het leidde tot rust en lagere rentes, dus lagere risicopremies voor landen, er was immers altijd een schuldafnemer in de markt. Het overvloedige geld stroomde de economieën in, geld werd goedkoper, de hypotheekrente daalde, net als de rente op spaargeld.