Verdonk gaat rompslomp in zorg te lijf

Oud-minister Verdonk gaat de komende tijd helpen de regeldruk in de zorg terug te dringen. Minister De Jonge heeft met gemeenten, zorgaanbieders en -professionals afspraken gemaakt over vermindering van de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen één jaar moeten de lasten merkbaar zijn gedaald.

Om het project te begeleiden, heeft het kabinet twee speciaal adviseurs aangesteld, en een van hen is Verdonk.

Zij was van 2003 tot 2007 VVD-minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede en derde kabinet-Balkenende. Daarna zat ze nog enkele jaren in de Tweede Kamer, eerst voor de VVD, daarna als onafhankelijk Kamerlid. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 was ze lijsttrekker van Trots op Nederland, maar die partij haalde geen zetels.

Tegenwoordig heeft Verdonk haar eigen adviesbureau.