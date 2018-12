Vrijspraak voetbalclub Twijzel voor dug-outdrama

De voetbalclub uit Twijzel is vrijgesproken voor het instorten van een betonnen spelershokje waarbij in 2014 een meisje van 10 om het leven kwam. Volgens de rechter had de Friese club niet kunnen voorzien dat de dug-out in zo'n slechte staat verkeerde dat die zou instorten.

Vijf andere kinderen raakten bij de instorting gewond. Zij gebruikten de dug-out tijdens een toernooi als tribune en zaten op de rand van het dak. De betonplaat ging kantelen door overbelasting. Doordat ondersteuning in de zijwanden ontbrak, konden die minder dragen.

Het Openbaar Ministerie had tegen SC Twijzel een geldboete van 10.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie vond dood door schuld bewezen, maar de rechtbank oordeelde anders, schrijft Omrop Fryslân.