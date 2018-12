Rotterdam breidt sisverbod uit ter bescherming van lhbti'ers

Een dag na de eerste veroordeling voor straatintimidatie kondigt Rotterdam een uitbreiding van het zogenoemde sisverbod aan. Het verbod geldt voortaan ook voor het intimideren van lhbti'ers op straat. Niet alleen meer voor intimidatie van vrouwen.

Dat staat in het actieprogramma Integratie & Samenleven van wethouder Wijbenga. "Naroepen, sissen of opdringerig volgen hoort niet bij relax Rotterdam en pakken we stevig aan."

Met het programma dat 'Relax. Dit is Rotterdam' heet, wil het college het accepteren van diversiteit verbeteren en dat mensen op een ontspannener manier met elkaar omgaan. Het motto is: samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is.

'Lhbti, handicap, huidskleur, religie'

Daarom moeten sommige groepen extra geholpen worden, stelt de wethouder. "Denk hierbij aan lhbti'ers, maar ook aan Rotterdammers met een handicap, een andere huidskleur of bepaalde religieuze overtuiging."

Naast verbeteren van de sociale veiligheid wil Rotterdam dat scholen voorlichting geven over seksuele voorkeuren. En dat nieuwe Rotterdammers sneller inburgeren.

Discriminatie op de woningmarkt en in het uitgaansleven wil het college aanpakken met mystery guests, schrijft Rijnmond.