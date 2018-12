Dominee en organisator musical ruziën over kerstevenement Nunspeet

De flyer is Sander Klugt, organisator van het evenement, in het verkeerde keelgat geschoten. "In de folder gaat het ook over kerstbomen en samen eten. Dat is not done, blijkbaar. Maar eerlijk gezegd zijn wij de enigen die daadwerkelijk aandacht besteden aan het kerstverhaal."

Eigentijds

Hij oppert: "Misschien zien ze ons als concurrentie?" Hij vindt de musical een andere manier, die goed in deze tijd past, om mensen te vertellen wat kerst ook is.

"Dit is een nieuwe inslag, die breed wordt omarmd in Nunspeet. Misschien moeten partijen daar een beetje aan wennen. Gelukkig is het een plein waarvan je ver uit de buurt kunt blijven: je hoeft er niet per se mee geconfronteerd te worden."