Grote groep dinosporen gevonden in Engeland: 'Je kunt de schubben zien'

Vinder Anthony Shillito van de Universiteit van Cambridge is enthousiast over de details die bewaard zijn gebleven. "Je kunt duidelijk de structuur van de huid en de schubben zien. Er zijn zelfs afdrukken van de klauwen, wat zeer zeldzaam is."

Shillito vond de sporen in het zandsteen aan de kust bij Hastings. Door erosie zijn de bodemlagen uit het Vroege Krijt daar bloot komen te liggen. Het was volgens hem een gelukje dat de sporen destijds bewaard zijn gebleven.

"Je hebt precies de juiste omstandigheden nodig: de grond moet zacht genoeg zijn om een voetafdruk achter te laten, maar niet zo nat dat ze wegspoelen. De balans is heel precair."

Volgens de ontdekker kunnen de sporen ons meer vertellen over het gedrag van de dieren. "Met dit soort sporen kun je beredeneren welke dinosaurussen in dezelfde tijd op dezelfde plek woonden."