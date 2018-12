NS en ProRail willen vuurwerkvrije zones langs het spoor

NS en ProRail vragen gemeenten om volgend jaar bij het instellen van vuurwerkvrije zones ook stroken langs het spoor aan te wijzen. "Een vuurpijl tegen een trein of zwaar vuurwerk op het spoor zorgt voor een flinke schrikreactie bij machinisten", schrijft NS. Dat en de schade die wordt veroorzaakt, kunnen ertoe leiden dat treinen uitvallen.

De afgelopen jaren zag NS het aantal meldingen van vuurwerkoverlast rond het spoor toenemen. In 2015 waren het er 15, in 2016 al 25 en vorig jaar 50. Dat zijn alleen de gemelde incidenten. Ze variƫren van vuurwerk afsteken in een tunneltje bij het station en rookontwikkeling op het perron tot vuurwerk tegen een trein aan gooien.

NS wijst erop dat gemeenten bij het instellen van vuurwerkvrije zones al rekening houden met bejaardenhuizen en kinderboerderijen. Het spoor moet daar ook bijkomen. "We begrijpen dat het handhaven van vuurwerkvrije zones ingewikkeld is, maar er gaat een belangrijk signaal van uit. Vuurwerk en het spoor gaan niet samen", zegt NS-directeur Marjan Rintel.