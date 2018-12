Zorg in kleine woonvormen ouderen niet altijd goed geregeld

De medische zorg in kleine woonvormen voor ouderen laat vaak te wensen over. Dat signaleert Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Dat terwijl er steeds meer kleinschalige woonvormen komen, doordat ouderen langer thuis moeten wonen en het daar niet altijd redden. Zorgondernemers zien een gat in de markt.

Maar het personeel heeft te weinig kennis over medische problemen van ouderen, waardoor sommige gezondheidsproblemen niet of te laat worden opgemerkt. Ook wordt de specialist ouderengeneeskunde te laat of niet ingeschakeld, terwijl dat wel nodig is, stelt Verenso.

Verder zijn er niet altijd genoeg activiteiten of goede hulpmiddelen voor de bewoners, zeker als de ziekte voortschrijdt of beperkingen toenemen. Soms is ook niet duidelijk of iemand die bijvoorbeeld dement is tot het einde kan blijven wonen in zo'n kleine woonvorm.

Nieuwe wet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed al eens onderzoek naar nieuwe zorgaanbieders. Daaruit bleek dat de kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen vaak niet bekend zijn. "Als je een zorgonderneming wilt starten kan dat. Wel wordt gevraagd om je in te schrijven op een website, maar niet iedereen doet dat", zegt een woordvoerder van de inspectie.

"Degenen die zich wel inschrijven, toetsen we en daaruit blijkt dat de zorg lang niet bij iedereen goed geregeld is. Het wachten is op goedkeuring door de Eerste Kamer van de Wet toetreding zorgaanbieders, waarin dit soort zaken worden geregeld."