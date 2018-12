Drones leggen vliegverkeer Londen-Gatwick plat

Op de Londense luchthaven Gatwick is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd na meldingen over twee drones. De toestellen zouden rond 21.00 uur boven de start- en landingsbaan hebben gevlogen. Vanwege de veiligheid is het verboden om met drones bij luchthavens te vliegen.

Meer dan twintig binnenkomende vluchten, waaronder uit Amsterdam en Parijs, zijn omgeleid naar andere Britse luchthavens. Ook moesten vliegtuigen die al op de startbaan stonden aan de grond blijven.

Gestrande passagiers zijn opgevangen door het luchthavenpersoneel. Passagiers moeten er rekening mee houden dat het vliegverkeer ook vanochtend nog hinder kan ondervinden. Gatwick is na Heathrow de drukste luchthaven van Groot-Brittanniƫ.

Waar de drones vandaan kwamen en waar ze nu zijn, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.