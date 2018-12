Flevoland floreert door economische groei, Groningen levert in

Ook de Almeerse ondernemers Boye en Noëlle Dorenbos merken dat het goed gaat met de lokale economie. De broer en zus maken parfums van gerecycled afval. "We komen sowieso zelf uit Almere. Daarnaast is er nu het 'upcycle-centrum'. Daar kun je echt afval gebruiken om iets nieuws te maken. Er moet een plek voor zijn, en die was er in Almere."

De parfummakers hebben geen plannen om de grootste stad van Flevoland te verlaten. "In Almere zeggen mensen graag dat alles kan. En dat is ook zo. Er zijn hier vrij veel nieuwigheden. Dat is wel echt Almeers."

Centrale ligging

D66-wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen herkent dat beeld. "Deze economische groei is een heel mooie ontwikkeling. Je ziet dat Almere een aantal jaar wat is achtergebleven. Wat je nu ziet, is dat er veel groei is, qua woningen en inwoners. En dat brengt ook economische groei met zich mee."

Veeningen verklaart de groei in haar stad ook uit de centrale ligging. "We hebben een aantal grote bedrijfstakken, waaronder logistiek en handel. We kunnen veel logistieke bedrijven vestigen. Goede bereikbaarheid is voor handel natuurlijk essentieel."