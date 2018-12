Extra Europees geld bij no-deal-brexit voor getroffen sectoren

De Europese Unie heeft extra geld beschikbaar om sectoren die hard worden getroffen bij een no-deal-brexit, zoals de visserij, te compenseren. No deal wil zeggen dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt zonder een enkele afspraak over de toekomstige relaties.

Volgens de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman gaat het om een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro. Hij was vandaag met een delegatie van Europese provinciebestuurders op bezoek bij EU-onderhandelaar Michel Barnier.

De Fransman die de afgelopen twee jaar de gesprekken met de Britten heeft gevoerd, weet nog niet uit welke pot het geld komt. Maar hij beloofde wel dat er financiƫle middelen op tafel komen.

Niet optimistisch

"Dat kan uit de huidige pot voor de ontwikkeling van regionaal beleid komen", aldus Rijsberman. "Maar bij de Europese Commissie denken ze ook na over een speciale pot met geld om de gevolgen van een brexit zonder deal op te vangen."

Het gaat niet alleen om de visserij: ook de landbouw kan geld uit dit nieuwe fonds krijgen. Volgens Rijsberman is Barnier niet optimistisch over de afloop van de onderhandelingen met de Britten. "Hij kan er nu niks meer aan doen, het is nu aan de Britten om ermee in te stemmen."

Rijsberman vindt het bezoek geslaagd. "We hebben nogmaals kunnen uitleggen dat er heel veel op het spel staat als er geen deal komt. Alleen al in Urk verdwijnt dan 20 procent van de werkgelegenheid. Bovendien komt Barnier op bezoek in Urk. Die toezegging heb ik binnen."