Eerste veroordeling voor straatintimidatie in Rotterdam

Voor het eerst heeft iemand een straf gekregen voor het sissen tegen of naroepen van vrouwen. Het gaat om een 36-jarige man uit Rotterdam die afgelopen zomer vrouwen in de stad meerdere keren lastigviel door naast ze te gaan zitten, ze aan te spreken en kus- en handgebaren te maken.

Zo sprak hij vrouwen, op twee verschillende momenten, aan met teksten als "Hé, mooie dames. Waar gaan jullie naartoe?", "Hé schatje, ga je nu al weg? Blijf nog even met me" en "Hé mooie dame, je ziet er goed uit."

De rechter legde twee voorwaardelijke boetes op van 100 euro; dat betekent dat hij ze niet hoeft te betalen, als hij binnen twee jaar niet opnieuw in de fout gaat. De rechter heeft er bij het vonnis rekening mee gehouden dat de man privéproblemen heeft en in de schuldsanering zit. Het Openbaar Ministerie had twee keer een onvoorwaardelijke boete van 190 euro geëist.

Tegen de rechtbank zei de man, die vrijgezel is, dat hij graag een vriendin wil en daarom de vrouwen aansprak. Hij zegt dat hij spijt heeft en dat hij zich van geen kwaad bewust was. "Ik bedoelde het als compliment, ik wist niet dat het strafbaar was."

Verbod

Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Ook in Amsterdam is twee jaar geleden in de Algemene Plaatselijke Verordening straatintimidatie strafbaar gemaakt, maar daar is nog niemand beboet.

In totaal zijn er acht zaken zoals deze bij justitie beland. Het OM stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen.