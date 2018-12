Amerikaanse Senaat akkoord met radicale hervorming strafrechtsysteem

De Amerikaanse Senaat heeft een wet aangenomen waarmee het strafrechtsysteem in de VS grondig op de schop gaat. Er was een grote meerderheid voor de hervorming bij zowel Republikeinen als Democraten. De verwachting is dat de zogenoemde First Step Act nog deze week wordt goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden.

Een belangrijk punt is dat gevangenen makkelijker vrij kunnen komen of huisarrest krijgen, bijvoorbeeld bij goed gedrag of deelname aan een rehabilitatieprogramma. Er wordt ook extra geld vrijgemaakt om het gemakkelijker te maken voor gevangenen om terug te keren in de maatschappij.

Verder kunnen mensen die voor de derde keer worden veroordeeld voor een drugsgerelateerde misdaad voortaan een celstraf van 25 jaar krijgen in plaats van levenslang. Voorwaarde is wel dat ze geen geweld hebben gebruikt. Ook de zware minimumstraffen voor veel drugsgerelateerde misdaden die rechters nu nog moeten opleggen, zullen verdwijnen.

Zwarte Amerikanen

De nieuwe wet werd met een grote meerderheid aangenomen met 87 tegen 12 stemmen. Dat is bijzonder in een land waar de Democraten en Republikeinen vooral vaak tegenover elkaar staan.

Maar volgens correspondent Arjen van der Horst is de eensgezindheid niet toevallig: "Al jaren voeren zowel conservatieve als progressieve lobbygroepen campagne voor een hervorming van dat strafrechtsysteem, en dat kreeg bij beide partijen steeds meer weerklank."

Beide partijen hebben daar hun eigen motivatie voor. De Democraten zien het vooral als manier om een sociaal onrecht te repareren. "Zwarte Amerikanen hebben drie keer meer kans opgepakt te worden voor wietbezit dan witte Amerikanen", zegt Van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal.

Kosten: 80 miljard per jaar

De Republikeinen hebben een financieel motief voor de hervorming. "Bijna een kwart van alle gevangenen in de wereld zit achter Amerikaanse tralies en dat kost de Amerikaanse overheid naar schatting tachtig miljard per jaar."

Als het Huis van Afgevaardigden de wet goedkeurt, moet president Trump zijn handtekening nog zetten. Dat lijkt een formaliteit. Van der Horst: "Het was de president zelf die bij Republikeinse congresleiders had aangedrongen op een stemming voor de Kerst. Bovendien is het ook zijn schoonzoon Jared Kushner die heel hard gelobbyd heeft voor deze hervorming van het strafrecht."

Trump heeft al laten weten de nieuwe wet toe te juichen.