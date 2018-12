'KNSB-arts bood in jaren 80 profschaatsers doping aan'

Twee voormalig profschaatsers hebben in de jaren 80 doping aangeboden gekregen van Rob Pluijmers, arts van schaatsbond KNSB. Dat meldt de Volkskrant.

Een van hen is Jan Ykema, die zilver won op de Spelen van 1988. De ander is een schaatsster die anoniem wil blijven, omdat er volgens haar een taboe rust op doping in de schaatswereld. Beiden zeggen geen doping te hebben gebruikt.

Vorige maand kwamen de krant en Andere Tijden Sport naar buiten met het verhaal over een koffertje met urinestalen dat op raadselachtige wijze verdween uit het ziekenhuis in Nijmegen. Volgens betrokkenen was bondsarts Pluijmers daar verantwoordelijk voor.

"Loop eens bij me binnen"

Ykema zegt dat Pluijmers hem begin jaren 80 begeleiding aanbood bij het gebruik van anabole steroïden. "Hij zei: als je het doet, ga dan niet experimenteren. Loop dan maar eens bij me binnen. Ik kan je wel helpen."

Volgens de anonieme schaatsster gaf Pluijmers haar een pil met testosteron van farmaceut Organon, waar de bondsarts toen ook werkte. "Hij zei dat bij een aantal ploeggenoten de testosteronwaarden werden aangevuld", vertelt ze. "Dat kon bij mij ook. Ik heb toen ook een pil van hem meegekregen met een bijsluiter." Pluijmers ontkent tegenover de krant en wil verder niets zeggen.

Geen nieuwe feiten

"Als het waar is wat deze oud-rijders beweren, dan schrikken wij daarvan en uiteraard keuren wij het af," zegt schaatsbond KNSB in een reactie tegen de krant.

De bond heeft naar aanleiding van het eerdere verhaal van Andere Tijden Sport en de Volkskrant onderzoek gedaan naar dopinggebruik in de jaren 80. Daar zijn geen nieuwe feiten uitgekomen.