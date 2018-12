Genua kondigt nieuwe brug aan die 'duizend jaar mee zal gaan'

De burgemeester van Genua heeft de bouw van een nieuwe brug aangekondigd, ter vervanging van de brug die in augustus instortte. Het ontwerp is geïnspireerd op de vorm van een marineschip en komt van architect Renzo Piano. Hij is afkomstig uit Genua en zal het project ook overzien.

De brug van staal zal duizend jaar meegaan, zei de 81-jarige architect in september. De dragende pilaren lijken op de boeg van een schip, "omdat dat iets van Genua is".

Op de brug worden 43 lampen geïnstalleerd. Voor elk van de slachtoffers van de brug die in augustus instortte één. De bouw van de nieuwe brug zal zo'n 12 maanden in beslag nemen en moet op 31 maart beginnen. Voor die tijd moet de oude brug gesloopt worden.