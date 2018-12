Scandinavische toeristen gedood in Marokko, een verdachte opgepakt

In de buurt van Marrakesh in Marokko is een verdachte opgepakt in verband met de dood van twee jonge Scandinavische toeristen. Hun toegetakelde lichamen werden gevonden in een tentje in het Atlasgebergte, een populair gebied onder bergbeklimmers.

Uit forensisch onderzoek blijkt dat de kelen van de vrouwen zijn doorgesneden. De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de verdachte wordt verhoord om te achterhalen wat het motief voor de moorden is geweest. Volgens Marokkaanse media zijn er inmiddels ook twee andere verdachten opgepakt, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

De 24-jarige vrouw uit Denemarken en een vrouw van 28 uit Noorwegen kenden elkaar van een Noorse universiteit en waren afgelopen weekend naar Marokko vertrokken voor een rondreis van een maand.

Een woordvoerder van de Noorse universiteit reageert geschokt op het nieuws dat twee studenten zijn gedood in Marokko: "We rouwen om hun dood. Twee fantastische meiden die op een manier aan hun einde zijn gekomen die we nooit hadden verwacht. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en vrienden".

Veilige plek

Een reisbegeleider zegt tegen de Noorse omroep NRK dat hij het gebied in het Atlasgebergte waar de vrouwen zijn gevonden altijd als een veilige plek heeft ervaren. "Tijdens de verschillende reizen die we hebben georganiseerd maakten we nooit wat onaangenaams mee. We zijn altijd goed ontvangen door de lokale bevolking."

De Deense ambassadeur in Marokko is naar het gebied gereisd om het onderzoek naar de dood van de vrouwen zo goed mogelijk te volgen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.