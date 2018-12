Omstreden liefdadigheidsfonds Trump opgeheven onder druk aanklager

De in opspraak geraakte liefdadigheidsstichting van president Trump heft zichzelf op, heeft de hoogste openbaar aanklager van New York bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie in New York maakten Trump en zijn drie volwassen kinderen misbruik van de fondsen van de Donald J. Trump Foundation voor eigen en politiek gewin. Ook het campagneteam voor de verkiezing van Trump zou ervan geprofiteerd hebben.

In de woorden van aanklager Underwood fungeerde de stichting in de praktijk als "een chequeboek voor de zakelijke en politiek belangen van de president". Ze eiste in juni voor de rechter ontbinding van de stichting.

Herverdeling van bezittingen

In weerwil van Trumps aanvankelijke weigering om te schikken, is er nu toch een schikking overeengekomen. Na opheffing van de stichting worden de bezittingen verdeeld onder goededoelenorganisaties met een goede reputatie. De rechter moet zich nog over de schikking uitspreken.

Underwood sprak van een "belangrijke overwinning voor de rechtsstaat, die duidelijk maakt dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden". Ze zet de rechtszaak tegen de Trumps voort en eist dat ze 2,8 miljoen dollar aan onwettig opgenomen bedragen terugbetalen. Ook zouden ze tijdelijk geen functie bij charitatieve instellingen in New York mogen bekleden.