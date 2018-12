Celstraf voor Britse neonazi's die hun baby naar Hitler vernoemden

Een Britse rechter heeft een paar dat hun baby als tweede naam Adolf gaf uit bewondering voor Adolf Hitler, veroordeeld tot celstraffen van vijf en zes jaar. Samen met nog vier andere Britten kregen ze straf opgelegd vanwege hun lidmaatschap van de verboden neonazistische groepering National Action.

De rechter zei tegen de vrouw van het stel dat ze net zo extreem was als haar partner. "Jullie deden alles samen, en dat geldt ook voor de vernoeming van jullie zoon en de verontrustende foto's van jullie kind te midden van symbolen van het nazisme en de Ku Klux Klan", zei hij.

De Britse pers publiceerde foto's waarop het paar poseert met de baby en de vlag met swastika van Hitlers partij de NSDAP. Op een andere afbeelding staat de vader in Ku Klux Klan-gewaad, compleet met kap, met de baby in zijn armen.

Nazigroet

Een ander lid van de groepering gaf toe dat hij zijn peuterdochter had geleerd de nazigroet te brengen. De leden stuurden elkaar berichten over de uitroeiing van alle niet-blanken en Joden, en een van hen had een handboek opgesteld met een handleiding voor het maken van bommen. Bij hen thuis werden wapens als machetes en kruisbogen gevonden.

De rechter bestempelde de doelen van de groepering, de omverwerping van de democratische staat en genocide, als "afschuwelijk",