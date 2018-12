Bevers ondermijnen dijk bij Wijhe met gang van 10,7 meter

Bevers hebben door het graven van holen en gangen schade veroorzaakt aan de IJsseldijk bij Wijhe. Daarmee ondermijnden ze de dijk. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de graafschade inmiddels hersteld.

Er waren door de bevers twee gangen gegraven. De langste was 10,7 meter. De ander was 5 meter lang. In de oevers van kolken langs de IJsseldijk zijn in totaal vier beverburchten aangetroffen. In Oldeneel waren de gangen korter (4,5 meter) en breder vertakt.

Alle gevonden holen en gangen zijn uitgegraven en dichtgegooid met zand en klei. Eerst is vastgesteld dat er geen bevers meer onder de grond zaten, schrijft RTV Oost.

Beschermde diersoort

De bever is een beschermde diersoort. Voor het verwijderen van de holen moest toestemming worden gevraagd van de provincie Overijssel. Het waterschap moest een ontheffing op de Natuurbeschermingswet aanvragen.

Het waterschap wil dat de bevers bij de dijk wegblijven. Dat valt te regelen door begroeiing te verwijderen, die als beschutting en voedselbron voor het dier dient.

De bever is terug in Nederland en vanuit het zuiden bezig met een opmars landinwaarts, schrijft het waterschap.