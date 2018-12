LSVb breekt opnieuw lans voor studenten met beperking

Het is nu in veel gevallen bovendien te ingewikkeld voor deze groep studenten om een procedure-aanvraag te doen, laat staan om rond te komen van het maandelijkse bedrag. Dat verschilt soms honderden euro's, afhankelijk van de gemeente waarin studenten wonen. Dat heeft tot gevolg dat in één klas twee studenten met een functiebeperking verschillende bedragen kunnen ontvangen, alleen maar omdat zij in verschillende gemeenten wonen.

"Geld dat er wel is, wordt door verschillende gemeenten niet volledig uitgekeerd", zegt Van Breugel. "Terwijl studenten met een beperking een kwetsbare groep zijn. Hoe moeilijker je het ze maakt, hoe minder inkomen ze hebben. Als je een functiebeperking hebt zoals een bepaalde mate van autisme of als je in een rolstoel zit, en je moet allerlei balies af, dan is dat een probleem."

Gemeente Utrecht

Het is niet de eerste keer dat de LSVb alarm slaat. Sinds 2015 heeft de vakbond acties georganiseerd met als doel de toeslagen te verhogen. De vakbond stuurde een brief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor het probleem, en probeerde vorig jaar met een campagne in samenwerking met CNV jongeren studenten aan gemeenteraadsleden te koppelen. Zo wilden ze bereiken dat de toeslag omhoog ging.

Maar volgens een rondgang van de LSVb is er sindsdien maar één gemeente die dit daadwerkelijk heeft gedaan. De financiële tegemoetkoming van de gemeente Utrecht voor studenten met een beperking wordt per 1 januari verdubbeld naar 200 euro per maand. Een stap in de goede richting, vindt de LSVb.

Centralisatie

De LSVb wil studenten met een functiebeperking beter voorlichten en helpen bij de aanvraagprocedures. Ook hoopt het op reactie vanuit de politiek. "De zorgtaak moet weer worden gecentraliseerd, want de gemeenten hebben er geen grip op. DUO zou de taak op zich moeten nemen en we verwachten dat de politiek dat ondersteunt. Er zijn nu immers miljoenen die niet worden uitgegeven en waar wel een bestemming voor is."